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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Клаттенбург рассказал, как заткнул Пепе в финале Лиги чемпионов
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Известный в прошлом арбитр Премьер-лиги Марк Клаттенбург вспомнил свою работу в финале Лиги чемпионов 2016 года, когда играли «Реал» и «Атлетико».В источнике
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«Атлетико» задумался над словами Клаттенбурга о том, что «Реал» в финале Лиги чемпионов 2016 года забил из офсайда

Спорт-Экспресс 00:13
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«Атлетико» отреагировал на слова судьи о голе «Реала» из офсайда в финале ЛЧ

Чемпионат вчера в 23:57
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«Атлетико» отреагировал на заявление арбитра, что «Реал» забил им в финале Лиги чемпионов из офсайда

Матч ТВ вчера в 23:13
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