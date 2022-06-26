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Клаудиньо и Малком продолжат карьеру в «Зените»

Агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо и нападающего Малкома — Луис Фернандо Гарсия рассказал про судьбу футболистов в петербургском «Зените».
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Клаудиньо, как и Малком, остаётся в «Зените», — сказал Гарсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года.
Чемпионат
В прошедшем сезоне 25-летний бразилец забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач в 31 матче за «Зенит» во всех турнирах.
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С чего всё началось
Агент высказался о будущем Малкома и Клаудиньо в «Зените»
Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо и нападающего санкт-петербургской команды Малкома, высказался о будущем футболистов в стане сине-бело-голубых.
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