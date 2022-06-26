Клаудиньо и Малком продолжат карьеру в «Зените»
С чего всё началось
Агент высказался о будущем Малкома и Клаудиньо в «Зените»
Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо и нападающего санкт-петербургской команды Малкома, высказался о будущем футболистов в стане сине-бело-голубых.
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