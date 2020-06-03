Клаудио Маркизио: «Перешел в „Зенит“, чтобы не предавать „Ювентус“»

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио объяснил, почему принял решение перейти в петербургский клуб после истечения контракта с «Ювентусом». В источнике