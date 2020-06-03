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Клаудио Маркизио: «Перешел в „Зенит“, чтобы не предавать „Ювентус“»
Газета.Ru
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Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио объяснил, почему принял решение перейти в петербургский клуб после истечения контракта с «Ювентусом».В источнике
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Маркизио: «Почему выбрал „Зенит“? Чтобы не предавать „Ювентус“»

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Маркизио о переходе в «Зенит»: «Уехал за границу, чтобы не предавать «Юве»

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Маркизио назвал главную причину, по которой перешёл в «Зенит»

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