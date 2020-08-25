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Клопп поздравил «Баварию» с триумфом в Лиге чемпионов
Газета.Ru
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу «Баварии» в Лиге чемпионов. Немецкий клуб в финале обыграл «ПСЖ».В источнике
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Юрген Клопп считает, что «Баварии» повезло с календарём для выступлений в ЛЧ

Чемпионат 20:35
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Тренер «Ливерпуля» Клопп: «Баварии» повезло

Газета.Ru 18:50
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Клопп поздравил «Баварию» с триумфом в Лиге чемпионов

Sportbox.RU 18:22
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