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Клопп: «Ливерпуль» не чувствует, что уже стал чемпионом
UA-Футбол
  • UA-Футбол
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • Чемпионат
Не чувствуем, что уже стали чемпионами.В источнике
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Юрген Клопп: «70 очков — потрясающие цифры, но я вас уверяю, еще ничего не решено»

Спорт-Экспресс 04:05
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Клопп: «„Ливерпуль“ не чувствует, что уже стал чемпионом»

Евро-футбол.ру 00:40
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Юрген Клопп — о победе над «Вест Хэмом»: «Это не было блестящее выступление»

Sportbox.RU вчера в 18:59
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