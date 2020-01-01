Клопп: «„Ливерпуль“ не чувствует, что уже стал чемпионом»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу в перенесенном поединке 18-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (2:0). В источнике