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Клопп: Ловрен очень важен для команды. Он нужен «Ливерпулю»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ситуации с защитником Деяном Ловреном. Ранее «Чемпионат» сообщал, что 31-летний хорват близок к переходу в «Зенит».В источнике
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Клопп: Ловрен очень важен для команды. Он нужен «Ливерпулю»

Чемпионат 10:01
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Юрген Клопп — о возможном уходе Ловрена: «Деян — игрок „Ливерпуля“, и он нам нужен»

Sportbox.RU 09:57
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Юрген Клопп — о возможном уходе Ловрена: «Деян — игрок „Ливерпуля“, и он нам нужен»

Матч ТВ 09:57
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