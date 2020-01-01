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Клопп рассказал, что думает о коронавирусе
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что думает о коронавирусе.В источнике
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Юрген Клопп не стал рассуждать о коронавирусе, сославшись на то, что он плохо выбрит

Спорт день за днем 10:06
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Клопп о коронавирусе: «Почему я? Я ношу бейсболку и плохо выбрит. Об этом должны говорить не тренеры»

Sports.ru 09:29
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Клопп рассказал, что думает о коронавирусе

Soccernews.ru 06:11
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