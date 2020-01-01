НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеМОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельнымиМатч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесён«Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч Кубка РоссииБольшунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в НорвегииАзмун и Дзюба пропустят матч Кубка России против «Ахмата»Soccernews.ruКлопп рассказал, что думает о коронавирусеBookmaker-ratings.ru6Bookmaker-ratings.ruSports.ruSoccernews.ruUA-ФутболСпорт день за днемFootballHDГлавный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что думает о коронавирусе.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Юрген Клопп не стал рассуждать о коронавирусе, сославшись на то, что он плохо выбритСпорт день за днем 10:06Клопп о коронавирусе: «Почему я? Я ношу бейсболку и плохо выбрит. Об этом должны говорить не тренеры»Sports.ru 09:29Клопп рассказал, что думает о коронавирусеSoccernews.ru 06:11рекламаГлавноеМОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельнымиМатч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесён«Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч Кубка РоссииБольшунов стал пятым в спринте на этапе Кубка мира в НорвегииАзмун и Дзюба пропустят матч Кубка России против «Ахмата»Новости