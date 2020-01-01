НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Soccer.ruSoccer.ru
Клопп: «Очень рады, что Цимикас присоединился к „Ливерпулю“»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал подписание защитника Константиноса Цимикаса.В источнике
Подробнее о событии
alt

Юрген Клопп: Цимикас готов к конкуренции, чему я очень рад

Советский спорт 06:41
alt

Клопп оценил новичка «Ливерпуля» Цимикаса

Soccernews.ru 05:12
alt

Клопп: «Очень рады, что Цимикас присоединился к „Ливерпулю“»

Soccer.ru 03:29
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости