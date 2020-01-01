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Клопп: «У „Баварии“ был лучший календарь для игры в Лиге чемпионов»
Футбол России
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о работе Ханса-Дитера Флика в "Баварии" и победе мюнхенского клуба в Лиге чемпионов.В источнике
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Клопп: то, что сделал Флик за 8 месяцев, это было фантастически

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Клопп: «У „Баварии“ был лучший календарь для игры в Лиге чемпионов»

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Клопп рассказал о везении «Баварии» с календарем Лиги чемпионов

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