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Юрген Клопп: «Уверенность приходит и уходит»
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился впечатлениями после победы команды над "Борнмутом" (2:1) в 29-м туре АПЛ.В источнике
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Клопп — о победе над «Борнмутом»: «Мы не гении, но умеем бороться»

Sport24.ru 14:06 
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Юрген Клопп: Уверенность - это не то, что вы можете положить себе в карман на всю оставшуюся жизнь

Советский спорт 11:08 
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Клопп: сейчас у нас 82 очка, что очень хорошо

Футбол России 11:05
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