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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Клопп: «В жизни есть вещи хуже, чем не стать чемпионами»
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Думаю, что в жизни есть вещи хуже, чем не стать чемпионами. У многих людей вокруг нас большие проблемы.В источнике
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