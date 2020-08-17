НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеГазизов: надеемся, что Кокорин сыграет с «Уфой»РФС заменил ассистента главного арбитра матча между «Зенитом» и ЦСКАЦСКА расстался с нападающим юношеской сборной РоссииТрансфер бразильского защитника Фукса в ЦСКА подтвержденМиочич победил Кормье и защитил титул чемпиона UFC в тяжёлом весеSoccer.ruКлопп допустил, что может завершить тренерскую карьеру в 2024 годуГазета.Ru11Газета.RuНева СпортODDS.ruMetaratingsМатч ТВRT на русскомУНИАНSoccernews.ruFootballHDSports.ruЕвро-футбол.руГлавный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что собирается дать себе отдых от футбола после окончания контракта с клубом в 2024 году.В источнике Комментировать2Подробнее о событии Клопп допустил, что может закончить с тренерской карьерой после контракта с «Ливерпулем»Чемпионат 07:22Юрген Клопп: После истечения контракта с «Ливерпулем» возьму год перерываСоветский спорт 07:16Клопп рассказал, когда возьмет паузу в тренерской карьереСпорт-Экспресс 06:45рекламаГлавноеГазизов: надеемся, что Кокорин сыграет с «Уфой»РФС заменил ассистента главного арбитра матча между «Зенитом» и ЦСКАЦСКА расстался с нападающим юношеской сборной РоссииТрансфер бразильского защитника Фукса в ЦСКА подтвержденМиочич победил Кормье и защитил титул чемпиона UFC в тяжёлом весеНовости