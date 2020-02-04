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Клопп посмотрит переигровку со «Шрюсбери» по ноутбуку
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп посмотрит переигровку матча 4-го раунда Кубка Англии против "Шрюсбери" по своему ноутбуку.В источнике
Подробнее о событии
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Юрген Клопп будет смотреть матч «Ливерпуль» — «Шрусбери» по ноутбуку

Футбол на Куличках 01:49
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Клопп будет смотреть матч «Ливерпуля» со «Шрусбери Таун» на ноутбуке

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«Ливерпуль» - «Шрусбери Таун»: прогноз и ставка на матч 1/16 Кубка Англии

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