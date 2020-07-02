«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» на матч 32-го тура АПЛ. Встреча пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад», начало в 22.15 (мск).