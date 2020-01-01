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Клопп исключил возможность перехода Месси в «Ливерпуль»
Pravda.Ru
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отверг возможность появления в его команде нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.В источнике
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Клопп оценил вероятность перехода Месси в «Ливерпуль»

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Юрген Клопп: «Месси в „Ливерпуле“ не будет»

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