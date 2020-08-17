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Клопп допустил, что может завершить тренерскую карьеру в 2024 году
Газета.Ru
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что собирается дать себе отдых от футбола после окончания контракта с клубом в 2024 году.В источнике
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Юрген Клопп: После истечения контракта с «Ливерпулем» возьму год перерыва

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Клопп рассказал, когда возьмет паузу в тренерской карьере

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Клопп может завершить карьеру по окончании контракта с «Ливерпулем»

Sportbox.RU 06:30
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