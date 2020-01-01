Клопп может завершить карьеру после работы с «Ливерпулем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не исключает того, достаточно рано уйдёт из профессии. Контракт 53-летнего наставника с «красными» рассчитан до 2024 года.