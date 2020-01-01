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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Клопп может завершить карьеру после работы с «Ливерпулем»
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не исключает того, достаточно рано уйдёт из профессии. Контракт 53-летнего наставника с «красными» рассчитан до 2024 года.В источнике
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Клопп собирается завершить карьеру тренера, когда закончится его нынешний контракт с «Ливерпулем»

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Клопп: не вижу себя тренером в 70 лет. После «Ливерпуля» у меня нет планов

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Юрген Клопп: «Не собираюсь тренировать до 70 лет. После контракта с „Ливерпулем“ у меня нет планов»

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