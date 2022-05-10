Спорт-ЭкспрессКлопп надеется, что Фабинью сможет сыграть в финале Кубка АнглииГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу нда «Астон Виллой» (2:1) в матче 33-го тура чемпионата Англии.Спорт-Экспресс7 июля 2018 бразилец дебютировал в составе «скаузеров» в товарищеском матче против «Честера».ЧемпионатУ обеих команд по 86 очков, но у «горожан» один матч в запасе.Спорт-ЭкспрессЛидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити» (86).ЧемпионатЧитать далееСвернутьЕвро-футбол.руChelseablues.ruПодробнее о событииКлопп высказался по поводу участия травмированного Фабиньо в финале Кубка Англии с «Челси»Чемпионат23:44Клопп надеется, что Фабинью сможет сыграть в финале Кубка АнглииСпорт-Экспресс19:39Клопп после победы над «Астон Виллой»: «Это было сумасшедшее выступление»LiveResult.Ru18:17Юрген Клопп прокомментировал победу над «Астон Виллой» (2:1) в матче АПЛSports.ru18:10Клопп: «„Астон Вилла“ доставила нам много проблем»Евро-футбол.ру17:46Тренер «Ливерпуля»: «Игра с «Астон Виллой» идеально подходит для подготовки к матчу с «Челси»Chelseablues.ruвчера в 12:55Показать ещёОценить