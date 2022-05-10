Новости
Будьте в Плюсе
Спорт-Экспресс
Спорт-Экспресс

Клопп надеется, что Фабинью сможет сыграть в финале Кубка Англии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу нда «Астон Виллой» (2:1) в матче 33-го тура чемпионата Англии.
Спорт-Экспресс
7 июля 2018 бразилец дебютировал в составе «скаузеров» в товарищеском матче против «Честера».
Чемпионат
У обеих команд по 86 очков, но у «горожан» один матч в запасе.
Спорт-Экспресс
Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити» (86).
Чемпионат
Евро-футбол.ру
Chelseablues.ru

Подробнее о событии

Клопп высказался по поводу участия травмированного Фабиньо в финале Кубка Англии с «Челси»
Чемпионат23:44
Клопп надеется, что Фабинью сможет сыграть в финале Кубка Англии
Спорт-Экспресс19:39
Клопп после победы над «Астон Виллой»: «Это было сумасшедшее выступление»
LiveResult.Ru18:17
Юрген Клопп прокомментировал победу над «Астон Виллой» (2:1) в матче АПЛ
Sports.ru18:10
Клопп: «„Астон Вилла“ доставила нам много проблем»
Евро-футбол.ру17:46
Тренер «Ливерпуля»: «Игра с «Астон Виллой» идеально подходит для подготовки к матчу с «Челси»
Chelseablues.ruвчера в 12:55
Ещё по теме

«Ливерпуль» повторил рекорд «Манчестер Сити» в АПЛ

«Ливерпуль» стал второй командой в истории чемпионата Англии, в которой сразу трём игрокам удалось забить 15 и более голов за один сезон, сообщается в «твиттере» OptaJoe.
Чемпионат21:59

«Ливерпуль» одержал волевую победу в матче АПЛ с «Астон Виллой»

В перенесённом матче 33-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Астон Вилла» принимала «Ливерпуль».
Чемпионатвчера в 16:56

Джеррард разочарован пропущенными голами от «Ливерпуля»

Разочарован пропущенными голами.
Спорт-Экспресс20:20

Хендерсон после победы над «Астон Виллой» высказался о борьбе за чемпионство в АПЛ

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон прокомментировал победу над «Астон Виллой» (2:1) в матче 33-го тура чемпионата Англии.
Спорт-Экспресс18:31

«Астон Вилла» открыла счёт в матче с «Ливерпулем» уже на 4-й минуте

Сегодня, 10 мая, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме проходит матч 33-го тура английской Премьер-лиги между «Астон Виллой» и «Ливерпулем».
Betassistвчера в 15:04

Новости