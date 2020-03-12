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Клопп назвал болельщиков «Ливерпуля» чёртовыми идиотами
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Тренер не сдержал гнева и закричал: "Чёртовы идиоты, уберите руки!". "Ливерпуль" на "Энфилде" проиграл "Атлетико" со счётом 2:3 и выбыл из Лиги чемпионов.В источнике
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Тренер «Ливерпуля» обматерил фанатов перед вылетом из Лиги чемпионов

Lenta.ru 15:11
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Клопп в грубой форме отказал фанатам в рукопажатии перед игрой с «Атлетико»

Soccernews.ru 14:20
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«Уберите руки, ####### идиоты». Клопп отказался жать руки фанатам перед матчем с «Атлетико»

Sports.ru 13:47
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