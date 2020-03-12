Клопп назвал болельщиков «Ливерпуля» чёртовыми идиотами

Тренер не сдержал гнева и закричал: "Чёртовы идиоты, уберите руки!". "Ливерпуль" на "Энфилде" проиграл "Атлетико" со счётом 2:3 и выбыл из Лиги чемпионов.