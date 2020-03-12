НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеНХЛ остановила сезон из-за коронавируса«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛГран-при Австралии может быть отмененМатч между «Манчестер Сити» и «Реалом» в Лиге чемпионов перенесенБольшунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира по лыжным гонкамSport.ruКлопп назвал болельщиков «Ливерпуля» чёртовыми идиотамиSoccernews.ru6Soccernews.ruSports.ruГазета.RuЧемпионатСпорт-ЭкспрессUA-ФутболТренер не сдержал гнева и закричал: "Чёртовы идиоты, уберите руки!". "Ливерпуль" на "Энфилде" проиграл "Атлетико" со счётом 2:3 и выбыл из Лиги чемпионов.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Тренер «Ливерпуля» обматерил фанатов перед вылетом из Лиги чемпионовLenta.ru 15:11Клопп в грубой форме отказал фанатам в рукопажатии перед игрой с «Атлетико»Soccernews.ru 14:20«Уберите руки, ####### идиоты». Клопп отказался жать руки фанатам перед матчем с «Атлетико»Sports.ru 13:47рекламаГлавноеНХЛ остановила сезон из-за коронавируса«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛГран-при Австралии может быть отмененМатч между «Манчестер Сити» и «Реалом» в Лиге чемпионов перенесенБольшунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира по лыжным гонкамНовости