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Клопп назвал болельщиков «Ливерпуля» чёртовыми идиотами
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Тренер не сдержал гнева и закричал: "Чёртовы идиоты, уберите руки!". "Ливерпуль" на "Энфилде" проиграл "Атлетико" со счётом 2:3 и выбыл из Лиги чемпионов.В источнике
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"Уберите руки, идиоты!". Клопп отказался контактировать с болельщиками перед игрой с "Атлетико"

Футбол России 16:39
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«Уберите руки, идиоты!» Клопп не пожал руки фанатам перед матчем с «Атлетико»

Матч ТВ 16:02
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«Уберите руки, идиоты!» Клопп не пожал руки фанатам перед матчем с «Атлетико»

Sportbox.RU 16:02
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