Клопп назвал двух фаворитов нынешнего сезона Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что в мире нет идеальных команд, но для победы в Лиге чемпионов нужно подготовить почти идеальный коллектив.