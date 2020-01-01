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Клопп назвал двух фаворитов нынешнего сезона Лиги чемпионов
Нева Спорт
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что в мире нет идеальных команд, но для победы в Лиге чемпионов нужно подготовить почти идеальный коллектив.В источнике
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Клопп назвал двух фаворитов нынешнего сезона Лиги чемпионов

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Юрген Клопп назвал двух главных фаворитов ЛЧ

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Клопп назвал двух главных фаворитов Лиги чемпионов

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