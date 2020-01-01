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Клопп назвал футбол «Атлетико» ненастоящим
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Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды в дополнительное время в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от испанского "Атлетико" из Мадрида.В источнике
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Симеоне и Клопп организовали лучшую дуэль года. «Ливерпуль» уничтожил левый фланг «Атлетико», но вылетел из-за Адриана

Sports.ru 04:29
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Клопп: «Мы не будем винить Адриана ни секунды»

Soccer.ru 01:27 
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«Я не понимаю такой футбол. Безумие, что мы пропустили три мяча». Клопп раскритиковал стиль игры «Атлетико»

Матч ТВ вчера в 23:34
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