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Клопп назвал лучшего между Месси и Роналду
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Матч ТВ
  • Soccernews.ru
  • Газета.Ru
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, кто является лучшим футболистом между нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду и капитаном «Барселоны» Лионелем Месси.В источнике
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Клопп сделал выбор между Месси и Роналду

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