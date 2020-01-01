Клопп назвал лучшего между Месси и Роналду

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, кто является лучшим футболистом между нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду и капитаном «Барселоны» Лионелем Месси.