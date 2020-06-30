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Газета.RuГазета.Ru
Клопп высказался о возможности завоевать два титула АПЛ подряд
Sports.ru
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о возможности завоевать два титула Английской премьер-лиги (АПЛ) подряд.В источнике
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Юрген Клопп: «„Ливерпуль“ должен стать чемпионом второй раз подряд? В „Боруссии“ от меня такого не требовали»

Спорт-Экспресс 07:58
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Клопп высказался о возможности завоевать два титула АПЛ подряд

Газета.Ru 07:54
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Клопп о защите титула: «Это смешно. Когда мы с „Боруссией“ взяли трофей, никто не говорил, что мы должны сделать это снова»

Sports.ru 07:48
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