Клопп: «Ливерпуль» заслужил поражение от «Челси»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о поражении своей команды в матче 1/8 финала Кубка Англии с "Челси" (0:2). Об этом сообщает BBC Sport.