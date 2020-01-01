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Клопп: «Ливерпуль» заслужил поражение от «Челси»
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о поражении своей команды в матче 1/8 финала Кубка Англии с "Челси" (0:2). Об этом сообщает BBC Sport.В источнике
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