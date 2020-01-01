Юрген Клопп прокомментировал новости о переходе Ловрена в «Зенит»
Переход защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена в «Зените» еще не решен. Об этом заявил главный тренер команды Юрген Клопп. В СМИ сообщают, что «Зенит» ведет переговоры с «Ливерпулем» о трансфере Деяна Ловрена.В источнике Пока ничего не решено, мы не будем говорить об этом. Если вы говорите о возможном уходе игрока, соответственно мы не можем говорить о потенциальной замене. Если нам будет что сказать, мы это сделаем, но не сейчас.Metaratings03:10