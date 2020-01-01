Юрген Клопп немецкий футбольный тренер

Пока ничего не решено, мы не будем говорить об этом. Если вы говорите о возможном уходе игрока, соответственно мы не можем говорить о потенциальной замене. Если нам будет что сказать, мы это сделаем, но не сейчас.

Metaratings

03:10