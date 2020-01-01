НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ЧемпионатЧемпионат
Клопп: никогда не уважал Рашфорда больше, чем сейчас
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высоко оценил общественную деятельность нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда.В источнике
Подробнее о событии
alt

Клопп: никогда не уважал Рашфорда больше, чем сейчас

Чемпионат 04:17
alt

Клопп – о поступке Рэшфорда: «Это позор для государства»

Евро-футбол.ру 19 июня в 12:37
реклама
Главное
Новости