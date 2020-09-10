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Газета.RuГазета.Ru
Клопп о трансферной кампании: «Ливерпуль» не может вести себя как «Челси»
Sports.ru
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о летней трансферной компании клуба.В источнике
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Юрген Клопп: «Ливерпуль» не может вести себя на рынке как «Челси»

Советский спорт 05:46
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Юрген Клопп: «Мы не можем вести себя как „Челси“ на трансферном рынке»

Sportbox.RU 05:13
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Юрген Клопп: «Мы не можем вести себя как „Челси“ на трансферном рынке»

Матч ТВ 05:13
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