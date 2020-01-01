Клопп: «„Атлетико“ мог бы играть в настоящий футбол»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал домашнее поражение от "Атлетико" (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира. В источнике