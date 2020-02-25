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Клопп оценил повторение достижения «Манчестер Сити»
Sports.ru
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил повторение достижения "Манчестер Сити" по числу домашних побед подряд в Английской премьер-лиге (АПЛ).В источнике
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Юрген Клопп: Не думал, что рекорд «Манчестер Сити» возможно повторить, но мы сделали это

Советский спорт 23:14 
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Клопп: «Не думал, что рекорд „Сити“ когда-нибудь повторят»

Soccer.ru 18:55 
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Клопп: думал, что рекорд «Сити» никогда не превзойдут. Но «Ливерпуль» сделал это

Чемпионат 18:52
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