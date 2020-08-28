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Клопп оценил шансы «Ливерпуля» подписать контракт с Месси
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил шансы перехода нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в мерсисайдский клуб.В источнике
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Клопп оценил вероятность перехода Месси в «Ливерпуль»

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Юрген Клопп: «Месси в „Ливерпуле“ не будет»

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Юрген Клопп: «Месси в „Ливерпуле“ не будет»

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