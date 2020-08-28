НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеОтец Месси заявил ПСЖ, что Лионель решил перейти в «Манчестер Сити»Месси договорился с «Ман Сити» о цифрахМесси объявит об уходе из «Барселоны» на следующей неделеФутболисты «Реала» шокированы желанием Месси покинуть «Барселону»ГлавноеСМИ: Арбитр Еськов не прошёл проверку на полиграфе по итогам матча «Спартак» — «Сочи»«Локомотив» и «Аталанта» согласовали трансфер Миранчука за 14 млн евроЮрий Ганус покинет пост гендиректора РУСАДА по решению учредителейФерстаппен стал лучшим по итогам пятницы в Спа, Ferrari провалиласьКлопп оценил шансы «Ливерпуля» подписать контракт с МессиГазета.RuКлопп оценил шансы «Ливерпуля» подписать контракт с МессиSoccer.ru15Soccer.ruPravda.Ruua.Tribuna.comSports.ruОбщественная служба новостейFootballHDMetaratingsSportliga.comГазета.RuTheUK.oneODDS.ruМатч ТВSportbox.RUЕвро-футбол.руФутбол РоссииГлавный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил шансы перехода нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в мерсисайдский клуб.В источнике Комментировать8Подробнее о событии Клопп оценил вероятность перехода Месси в «Ливерпуль»Чемпионат 10:33Юрген Клопп: «Месси в „Ливерпуле“ не будет»Матч ТВ 09:31Юрген Клопп: «Месси в „Ливерпуле“ не будет»Спорт-Экспресс 09:00рекламаЕщё по темеОтец Месси заявил ПСЖ, что Лионель решил перейти в «Манчестер Сити»Месси договорился с «Ман Сити» о цифрахМесси объявит об уходе из «Барселоны» на следующей неделеФутболисты «Реала» шокированы желанием Месси покинуть «Барселону»ГлавноеСМИ: Арбитр Еськов не прошёл проверку на полиграфе по итогам матча «Спартак» — «Сочи»«Локомотив» и «Аталанта» согласовали трансфер Миранчука за 14 млн евроЮрий Ганус покинет пост гендиректора РУСАДА по решению учредителейФерстаппен стал лучшим по итогам пятницы в Спа, Ferrari провалиласьКлопп оценил шансы «Ливерпуля» подписать контракт с МессиНовости