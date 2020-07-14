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Клопп отреагировал на решение по апелляции «Манчестер Сити» в суде
by.Tribuna.com
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что день снятия санкций с "Манчестер Сити" является не самым хорошим днем для всего футбола.В источнике
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«Не думаю, что это был хороший день для футбола». Клопп — о решении по «Ман Сити» и ФФП

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Клопп осудил решение CAS отменить дисквалификацию «Манчестер Сити» из ЛЧ

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«Люди говорили, что „Ман Сити“ обманывал и лгал». Реакция Гвардьолы на отмену дисквалификации в ЛЧ

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