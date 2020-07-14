Клопп отреагировал на решение по апелляции «Манчестер Сити» в суде

Позднее "Манчестер Сити" подал апелляцию в CAS. В понедельник CAS отменил отстранение английского клуба от еврокубков и уменьшил размер штрафа до 10 миллионов евро. В источнике