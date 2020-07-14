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Клопп отреагировал на решение по апелляции «Манчестер Сити» в суде
by.Tribuna.com
  • by.Tribuna.com
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Позднее "Манчестер Сити" подал апелляцию в CAS. В понедельник CAS отменил отстранение английского клуба от еврокубков и уменьшил размер штрафа до 10 миллионов евро.В источнике
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Клопп прокомментировал решение отменить запрет «Манчестер Сити» на участие в еврокубках

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Спорт-Экспресс 08:54
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