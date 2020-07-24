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Клопп ответил Лэмпарду на обвинения в высокомерии
Газета.Ru
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил наставнику лондонского "Челси" Фрэнку Лэмпарду на обвинения в высокомерии.В источнике
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«Ливерпуль» не высокомерен, скорее наоборот». Клопп ответил на критику Лэмпарда

Чемпионат 13:03
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Юрген Клопп: «Ливерпуль» нельзя обвинять в высокомерии

Советский спорт 12:22
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Клопп: «„Ливерпуль“ не высокомерен. Лэмпарду нужно научиться вовремя останавливаться»

Sport24.ru 12:03 
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