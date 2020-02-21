НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеБольшунов рассказал о падении и сломанной палке во время масс-стартаДрачев объявил состав сборной России по биатлону на эстафетные гонкиОвечкин заявил, что не думает о 700-й шайбе в НХЛ«Брюгге» и «Манчестер Юнайтед» не выявили победителя в первом матче ЛЕДмитрий Аленичев: Нахожусь в творческом отпускеГазета.RuКлопп ответил на письмо юного болельщика «Манчестер Юнайтед»Матч ТВ3Матч ТВГазета.RuSport24.ruЮный фанат манчестерского клуба в своем послании попросил специалиста, чтобы "Ливерпуль" не выигрывал в матчах чемпионата Англии, чтобы дать набрать очки другим командам.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Клопп написал ответное письмо 10-летнему болельщику, который попросил тренера прервать победную серию «Ливерпуля»Матч ТВ 20:18Клопп написал ответное письмо 10-летнему болельщику, который попросил тренера прервать победную серию «Ливерпуля»Sportbox.RU 20:18Тренер Ливерпуля ответил на письмо юного болельщика Манчестер ЮнайтедРЕН ТВ 17:45рекламаГлавноеБольшунов рассказал о падении и сломанной палке во время масс-стартаДрачев объявил состав сборной России по биатлону на эстафетные гонкиОвечкин заявил, что не думает о 700-й шайбе в НХЛ«Брюгге» и «Манчестер Юнайтед» не выявили победителя в первом матче ЛЕДмитрий Аленичев: Нахожусь в творческом отпускеНовости