Клопп ответил на письмо юного болельщика «Манчестер Юнайтед»

Юный фанат манчестерского клуба в своем послании попросил специалиста, чтобы "Ливерпуль" не выигрывал в матчах чемпионата Англии, чтобы дать набрать очки другим командам.