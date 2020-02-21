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Газета.RuГазета.Ru
Клопп ответил на письмо юного болельщика «Манчестер Юнайтед»
Матч ТВ
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Юный фанат манчестерского клуба в своем послании попросил специалиста, чтобы "Ливерпуль" не выигрывал в матчах чемпионата Англии, чтобы дать набрать очки другим командам.В источнике
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Клопп написал ответное письмо 10-летнему болельщику, который попросил тренера прервать победную серию «Ливерпуля»

Матч ТВ 20:18
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Клопп написал ответное письмо 10-летнему болельщику, который попросил тренера прервать победную серию «Ливерпуля»

Sportbox.RU 20:18
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Тренер Ливерпуля ответил на письмо юного болельщика Манчестер Юнайтед

РЕН ТВ 17:45
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