НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Клопп ответил на письмо юного болельщика «Манчестер Юнайтед»
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Sport24.ru
Юный фанат манчестерского клуба в своем послании попросил специалиста, чтобы "Ливерпуль" не выигрывал в матчах чемпионата Англии, чтобы дать набрать очки другим командам.В источнике
Подробнее о событии
alt

Тренер Ливерпуля ответил на письмо юного болельщика Манчестер Юнайтед

РЕН ТВ 17:45
alt

Клопп ответил на письмо юного болельщика «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ru 16:35
alt

Клопп ответил на письмо 10-летнего болельщика «МЮ», желающего «Ливерпулю» поражений

Sport24.ru 15:39 
реклама
Главное
Новости