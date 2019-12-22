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Клопп ответил на вопрос, почему в «Ливерпуле» нет французов
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью Canal+ ответил на вопрос, почему в его команде нет ни одного французского футболиста.Читать в источнике
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Клопп объяснил отсутствие французских игроков в составе «Ливерпуля»

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Клопп объяснил отсутствие французских игроков в составе «Ливерпуля»

Sportbox.RU 20:58
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