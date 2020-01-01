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Клопп поддерживает «Лацио» в чемпионской гонке в Италии
FootballHD
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своих предпочтениях в чемпионской гонке в Италии. Он подчеркнул, что желает победы «Лацио».В источнике
Подробнее о событии
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«Мне жаль Сарри». Клопп назвал фаворита в серии А

Sportbox.RU вчера в 15:26
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«Мне жаль Сарри». Клопп назвал фаворита в серии А

Матч ТВ вчера в 15:26
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Клопп: «Надеюсь, что чемпионом Италии станет „Лацио“»

Soccer.ru вчера в 15:02 
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