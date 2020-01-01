НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеЧемпионат Италии. «Лацио» обыграл «Интер» и вышел на второе местоКонте: «Интер» подарил «Лацио» два гола«Лацио» прервал 16-матчевую беспроигрышную серию «Интера»Милинкович-Савич высказался о предстоящей встрече «Лацио» с «Интером»ГлавноеИгроки «Локомотива» порадовались голу Смолова в ворота «Реала»Логинов выиграл бронзу чемпионата мира в гонке преследованияТри российских биатлониста лишены золота Олимпиады в Сочи«Зенит» обыграл «Аланию» в контрольном матче«Манчестер Сити» исключили из Лиги чемпионов на 2 годаСпорт-ЭкспрессКлопп поддерживает «Лацио» в чемпионской гонке в ИталииFootballHD5FootballHDГазета.RuМатч ТВSoccernews.ruSports.ruГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своих предпочтениях в чемпионской гонке в Италии. Он подчеркнул, что желает победы «Лацио».В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Мне жаль Сарри». Клопп назвал фаворита в серии АSportbox.RU вчера в 15:26«Мне жаль Сарри». Клопп назвал фаворита в серии АМатч ТВ вчера в 15:26Клопп: «Надеюсь, что чемпионом Италии станет „Лацио“»Soccer.ru вчера в 15:02 рекламаЕщё по темеЧемпионат Италии. «Лацио» обыграл «Интер» и вышел на второе местоКонте: «Интер» подарил «Лацио» два гола«Лацио» прервал 16-матчевую беспроигрышную серию «Интера»Милинкович-Савич высказался о предстоящей встрече «Лацио» с «Интером»ГлавноеИгроки «Локомотива» порадовались голу Смолова в ворота «Реала»Логинов выиграл бронзу чемпионата мира в гонке преследованияТри российских биатлониста лишены золота Олимпиады в Сочи«Зенит» обыграл «Аланию» в контрольном матче«Манчестер Сити» исключили из Лиги чемпионов на 2 годаНовости