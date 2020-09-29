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Клопп подвел итоги матча против «Арсенала»
Газета.Ru
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Наставник английского "Ливерпуля" Юрген Клопп подвел итоги матча Английской премьер-лиги (АПЛ) против лондонского "Арсенала", передает Sky Sports. Напомним, "красные" победили со счетом 3:1.В источнике
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Клопп ответил Кину, назвавшему игру «Ливерпуля» с «Арсеналом» небрежной

Sport24.ru 19:27 
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Клопп подвел итоги матча против «Арсенала»

Газета.Ru 19:20
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Клопп - после победы над «Арсеналом»: «Ливерпуль» играл великолепно

Советский спорт 17:57
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