НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Клопп пошутил над Гари Невиллом
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пошутил над Гари Невиллом, работающим футбольным экспертом на телевидении.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Я доволен, что он слушал меня!» Невилл отреагировал на троллинг от Клоппа

Чемпионат 14:01
alt

Юрген Клопп высмеял Невилла

FAPL.ru 10:00
alt

Клопп пошутил над Гари Невиллом

Евро-футбол.ру 09:18
реклама
Главное
Новости