Клопп посвятил чемпионство «Ливерпуля» Джеррарду и Далглишу

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп посвятил первую за 30 лет победу клуба в чемпионате Англии по футболу двум легендам команды — Стивену Джеррарду и Кенни Далглишу.