НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccernews.ruSoccernews.ru
Клопп прокомментировал чемпионство «Ливерпуля»
Metaratings
  • Metaratings
  • Евро-футбол.ру
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
  • Спорт-Экспресс
  • РБК
  • Sport24.ru
  • Sportbox.RU
  • Гол.ру
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о победе клуба в АПЛ.В источнике
Подробнее о событии
alt

Клопп: этот титул для Далглиша и Джеррарда. Они ждали его 30 лет

Чемпионат 18:31
alt

Клопп поделился эмоциями от чемпионства «Ливерпуля»

Sportbox.RU 18:16
alt

Клопп посвятил первое за 30 лет чемпионство «Ливерпуля» Джеррарду и Далглишу

Metaratings 18:12
реклама
Главное
Новости