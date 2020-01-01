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MetaratingsMetaratings
Клопп прокомментировал возможный переход Ловрена в «Зенит»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал возможный переход защитника Деяна Ловрена в «Зенит». По данным Metaratings.ru петербуржцы заплатят за 31-летнего хорвата 8,5 млн евро, а Ловрен подпишет контракт с «Зенитом» на три года.В источнике
Юрген Клопп
немецкий футбольный тренер
Пока ничего не решено, мы не будем говорить об этом. Если вы говорите о возможном уходе игрока, соответственно мы не можем говорить о потенциальной замене. Если нам будет что сказать, мы это сделаем, но не сейчас.Metaratings03:10
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