Клопп прокомментировал возможный переход Ловрена в «Зенит»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал возможный переход защитника Деяна Ловрена в «Зенит». По данным Metaratings.ru петербуржцы заплатят за 31-летнего хорвата 8,5 млн евро, а Ловрен подпишет контракт с «Зенитом» на три года.В источнике Пока ничего не решено, мы не будем говорить об этом. Если вы говорите о возможном уходе игрока, соответственно мы не можем говорить о потенциальной замене. Если нам будет что сказать, мы это сделаем, но не сейчас.Metaratings03:10