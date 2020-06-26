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Клопп посвятил чемпионство «Ливерпуля» Джеррарду и Далглишу
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп посвятил первую за 30 лет победу клуба в чемпионате Англии по футболу двум легендам команды — Стивену Джеррарду и Кенни Далглишу.В источнике
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Клопп позвонил родным за 10 секунд до чемпионства «Ливерпуля»

Sport24.ru 12:59 
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Клопп рассказал, как досматривал матч между «Манчестер Сити» и «Челси»

Sportbox.RU 09:04
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Клопп снова сделал «Ливерпуль» великим

РИА Новости 08:30
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