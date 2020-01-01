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Клопп рассказал, что хочет научиться завязывать галстук
Гол.ру
  • Гол.ру
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
  • PROСПОРТ Казахстан
  • Матч ТВ
  • Газета.Ru
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, какую цель поставил на следующую неделю. Об этом сообщает пресс-служба клуба.В источнике
Юрген Клопп
немецкий футбольный тренер
У меня появилось свободное время, поэтому я должен научиться завязывать галстук. Да, мне 52 года, и я не умею этого делать. Не исключено, что мне потребуется целая неделя. Чем я занимаюсь дома? Мою посуду. Мне нравится это дело, но теперь хочу покорить новую вершину – научиться завязывать галстук.
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