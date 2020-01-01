Клопп рассказал о первой мысли после продажи Коутиньо в «Барселону»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился воспоминаниями о переходе бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо в каталонскую «Барселону». В источнике