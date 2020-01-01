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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Клопп рассказал о первой мысли после продажи Коутиньо в «Барселону»
Евро-футбол.ру
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Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился воспоминаниями о переходе бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо в каталонскую «Барселону».В источнике
Подробнее о событии
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Юрген Клопп: «Было трудно решиться на продажу Коутинью»

Матч ТВ вчера в 20:03
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Клопп рассказал, почему Коутиньо перешел в «Барселону»

Footbnews.ru вчера в 14:04
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Клопп: у «Ливерпуля» не было шансов удержать Коутиньо от перехода в «Барселону»

Чемпионат вчера в 10:17
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