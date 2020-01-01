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Клопп сделал выбор между Месси и Роналду
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в интервью ютуб-каналу Freekickerz рассказал, кого считает лучшим игроком: капитана "Барселоны" Лионеля Месси или нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.В источнике
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Клопп сделал выбор между Месси и Роналду

Чемпионат вчера в 18:40
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Клопп назвал лучшего между Месси и Роналду

Матч ТВ вчера в 17:13
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Клопп о Месси и Роналду: «Лионель нравится мне немного больше»

Sports.ru вчера в 17:10
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