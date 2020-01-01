Клопп сделал выбор между Месси и Роналду

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в интервью ютуб-каналу Freekickerz рассказал, кого считает лучшим игроком: капитана "Барселоны" Лионеля Месси или нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.